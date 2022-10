Candidatos a uma vaga para os cursos gratuitos de qualificação profissional do setor naval. - Divulgação

Candidatos a uma vaga para os cursos gratuitos de qualificação profissional do setor naval.Divulgação

Publicado 11/10/2022 17:45

Angra dos Reis - Mais de 200 pessoas compareceram, nessa segunda-feira,10, ao Centro de Estudos Ambientais (CEA) em busca de uma das 60 vagas oferecidas para os cursos profissionalizantes na área da indústria metalúrgica, oferecidos gratuitamente pela Escola de Talentos com a chancela do Senai/RJ. Foram 20 vagas para Montador de Andaime, 20 para Técnicas de Execução em Lixamento e Esmerilhação de Superfícies Metálicas e 20 para Instrumentação Industrial. A exigência Idade mínima 18 anos e escolaridade a partir do fundamental completo. Como foi divulgado na página oficial da prefeitura, a inscrição era para ser encerrada na sexta-feira dia 14, mas o número de candidatos superou a expectativa e as vagas preenchidas ainda na manhã de ontem.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os interessados começaram a chegar ainda na madrugada de domingo para segunda, para tentar uma das vagas oferecidas. O atendimento começou a ser realizado às 9h, respeitando a ordem de chegada. A previsão inicial era de que as inscrições ficassem abertas até a próxima sexta-feira, dia 14, mas se encerraram logo no primeiro dia, ainda na parte da manhã, com as 60 vagas oferecidas todas preenchidas. Ainda de acordo com informações da secretaria, as 140 pessoas que não conseguiram se inscrever, entraram no cadastro de reserva e quando abrir novas turmas para os cursos citados, serão chamadas para efetuarem suas inscrições.

Através de uma pesquisa feita pela secretaria, verificou-se a necessidade de formar mão de obra, nestes setores pela demanda na construção de plataformas de petróleo, além de outros grandes empreendimentos que já estão chegando no município.

Desde a sua implantação, a Escola de Talentos já ofereceu mais de 600 vagas em cursos gratuitos para moradores de Angra dos Reis, formando aproximadamente 200 pessoas nas áreas de construção naval e civil, além de hotelaria, tecnologia da informação e turismo.