Cais de Santa Luzia - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis – Apesar do tempo nublado e do feriado ser no meio da semana, o famoso bate volta, a expectativa do setor turístico nas cidades do sul do estado foi além do esperado, a média de ocupação na rede hoteleira está entre de 70 a 80%. Dez ônibus de turismo foram reservados, com a TurisAngra, para entrarem no município.

Segundo o presidente da TurisAngra, equipes estarão de plantão com barreiras nos acessos de entrada da cidade para coibir o turismo ilegal. Lembrando que o ônibus de turismo deve pagar uma taxa à prefeitura para desembarcar em Angra. Marc Olichon informou ainda, que os táxis boat legalizados, que poderão ser utilizados pelos turistas, possuem um selo de identificação da TurisAngra.

As equipes também estarão com posto de atendimento no Cais de Santa Luzia e na Praia do Anil.



Paraty- Cidade da costa verde que recebe turistas neste feriado, também está com a ocupação hoteleira em torno de 80%. A cidade histórica tem uma programação rotineira nos finais de semana, com arte e cultura, nos estabelecimentos e ao ar livre com música ao vivo para todos os gostos. “ Normalmente nós já temos uma lotação de 65%. Nos feriados registramos um percentual maior”.

Centro histórico de Paraty Divulgação

A expectativa do secretário municipal de Turismo Marcos Paulo Coutinho, É que esse número possa aumentar. Lembrando que o turismo ainda é o setor que faz girar a economia da cidade.

Mangaratiba – Outra cidade da região, que espera receber um número significativo de turistas, está com uma programação voltada para o setor gastronômico e cultural. O feriado, do dia 12 de outubro, para quem visitar a cidade, será prorrogado até o final de semana. É que na sexta-feira, 14, começa o Circuito de Gastronomia do Mar, com atrações musicais e degustação com pratos feitos por chefs de renome da gastronomia.

Evento Gastronômico de Mangaratiba. Divulgação/Eventos

A programação conta ainda com oficinas de gastronomia e a presença confirmada de restaurantes locais que irão expor seus melhores pratos em frutos do mar. O evento é uma realização do SENAC/RJ, com apoio do Sicomércio em parceria com a prefeitura, através da secretaria de eventos.

Na sexta-feira,14, quem comanda o show é Gabriel Lima e no sábado dia 15, o grupo Tipo Assim, promete colocar a galera pra pular carnaval fora de época. Nos três dias de evento o Dj Renatinho se apresentará.

O evento será realizado na praça Robert Simões,no centro da cidade.

Confira a programação:

Sexta-feira , 14/10

- Oficinas – peixes curados ( 18h30) e coquetelaria com cerveja(20h30).

Show com Gabriel Lima e Renatinho DJ.

Sábado,15/10

-Palestra : Pescados na cozinha brasileira, com Tereza Corção ( 13h30).

-Oficinas pão de camarão na moranga ( 15h)

-Conservas Marinhas (17h) e Sanduíches do Mar ( 19h)

Grupo musical Tipo Assim e Renatinho Dj.

Domingo 16/10

– Palestra - Os benefícios do Peixe na Alimentação, com Patrícia Barros ( 13h30)

-Oficinas : Peixes e Molhos ( 15h) e coquetelaria com Cachaça ( 17h)

-Dj Renatinho.