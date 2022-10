Obra de contenção de encosta no morro do Carmo. - Divulgação/PMAR

Publicado 13/10/2022 13:04 | Atualizado 13/10/2022 13:11

Angra dos Reis – A Prefeitura está executando uma grande obra de contenção e estabilização de encosta no Morro do Carmo: entre as Ruas Abílio Silva e Manoel Domingos. Os gastos já ultrapassam R$ 1 milhão dos cofres públicos e estão sendo aplicados em intervenções para a segurança da área levando mais tranquilidade aos moradores.

Com uso de geomanta e mais de 220 metros cúbicos de concreto projetado, mais de 3 mil metros quadrados da área estão recebendo as intervenções. O local ganhou ainda canaletas, além de escadas com corrimão. A obra já está em fase de acabamento, cumprindo o prazo pré-estabelecido de seis meses.

A aposentada Delvina Pereira Viana, 67 anos, também moradora antiga da comunidade, reside em uma casa próxima à encosta. “Quando chovia forte, os vizinhos deixavam suas casas, mas eu tenho minha mãe, com mais de 80 anos e com problemas de saúde, então era difícil sair. Hoje me sinto segura” – contou ela.

Segundo o secretário de Obras, Cristiano Manhães, esta é uma obra de qualidade, que leva segurança aos moradores do local. “O morador ganha em qualidade de vida. São cerca de R$ 1,4 milhão investidos diretamente pela Prefeitura. Acompanhamos tudo de perto e é importante ter o retorno dos moradores, que vivem aqui e conhecem melhor do que ninguém as necessidades da região” - disse o secretário.



Defesa Civil faz vistoria em área de risco no Camorim

Equipes da Defesa Civil, estiveram na tarde do último dia 11, antes do feriado, vistoriando uma área que fica na parte alta do bairro Camorim. O local, segundo os moradores é considerado de risco e na última chuva em abril , pelo volume de água que descia, os moradores precisaram ser evacuados de algumas casas.

Segundo a Defesa Civil, através de nota da Assessoria de Comunicação, na terça-feira, foi executado um trabalho de reconhecimento dos moradores das áreas de risco, trabalho que já vem sendo realizado pelo Núcleo de Proteção e Defesa Civil, ( do bairro NUPDEC). Lembrando que o órgão continua monitorando o clima 24 horas por dia e atentos a qualquer solicitação.