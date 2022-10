Jogos da Copa Angra de Basquete - Divulgação

Publicado 15/10/2022 08:44

Angra dos Reis - A Copa Angra Odontorise de Basquete 2022 será retomada neste sábado, dia 15 de outubro, com os seguintes jogos na quadra do CEAV: às 14h30, Babyssaurus Paraty x CEIM e às 16h30 - Angra Heatwaves x Gil Divers Paraty. A competição tem a chancela da FBERJ (Federação de Basquete do Estado do Rio de Janeiro), e árbitros da entidade estão apitando os jogos.

Os jogos foram interrompidos por conta dos dois últimos eventos que ocuparam as dependências do colégio, as eleições em 3 de outubro e a realização de um concurso público.

Classificação:

1º) Angra Heatwaves - 4PG/2J/2V/0D/131CF/85CC/46SC

2º) CEIM - 3PG/2J/1V/1D/131CF/139CC/-8SC

3º) Amigos do Getúlio - 3PG/2J/1V/1D/88CF/100CC/-12SC

4º) Gil Divers Paraty - 1PG/1J/0V/1D/74CF/82CC/-8SC

5º) Babyssaurus Paraty - 1PG/1J/0V/1D/34CF/52CC/-18SC.