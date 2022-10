Angra dos Reis

Morro do Carmo recebe obras de contenção de encostas

Uma das localidades castigadas com as fortes chuvas que tem atingido o município pelos menos nos últimos 10 anos. Mais de 3 mil metros da área receberam obras no valor de R$ 1,4 milhão.

Publicado 13/10/2022 13:04 | Atualizado há 23 horas