Publicado 16/10/2022 18:38

Angra dos Reis – Uma colisão entre dois carros, deixou um saldo de cinco vítimas, dois em estado grave. O acidente foi neste domingo, 16, na BR 101, na altura do morro do Moreno, próximo ao posto da Polícia Federal, em Jacuecanga.

Cinco pessoas que ocupavam o mesmo veículo, ficaram feridas, três adultos e dois adolescentes. Segundo a PRF as vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU e levadas para o hospital municipal da Japuíba. Segundo informações do hospital, três tiveram ferimentos leves foram atendidas e liberadas e duas, mais graves, estavam internadas em observação.