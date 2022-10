futsal - Divulgação

Angra dos Reis - A comissão técnica do Angra Futsal definiu a lista de jogadores selecionados nas duas peneiras realizadas com novos atletas para a formação da equipe para a temporada 2023. Dos 54 que participaram dos dois treinamentos que tiveram a observação da comissão técnica, 24 foram selecionados.

Esses atletas se juntam a alguns do atual elenco na preparação da equipe para o ano que vem, tendo como foco a disputa da Copa Rio Sul de Futsal. Mas ainda haverá cortes ao longo da segunda etapa de observações, com o objetivo de fechar o grupo, através dos treinamentos que acontecem todas as segundas e quartas, às 19h, na quadra do Estádio Municipal, no Balneário.

Na Copa Rio Sul de Futsal, a equipe deve inscrever apenas 20 atletas, por isso o número de jogadores sofrerá outro corte. A intenção da comissão técnica é realizar alguns amistosos durante a preparação do time.