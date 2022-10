Lindomar vence pelo segundo ano consecutivo, a 3ª maratona de Valença. - Divulgação

Publicado 17/10/2022 11:14

Angra dos Reis - O corredor angrense Lindomar Castilho, foi destaque no evento esportivo que marcou o aniversário de Valença no sul do Estado. Ele disputou nesse domingo, 16, a 3ª Meia Maratona e venceu a prova com o tempo de 1h15min. Lindomar foi bicampeão do evento, já que no ano passado ele havia vencido a prova de 21 km, porém com um tempo maior, 1h18min.

A 3ª Meia Maratona de Valença foi organizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte e Lazer, e além dos 21 km, houve também a prova de 10 km. O evento foi em celebração ao aniversário de 199 anos de Valença.