Publicado 17/10/2022 15:48 | Atualizado 17/10/2022 15:51

Angra dos Reis - A Secretaria Municipal de Educação, já disponibilizou desde o último dia 10 de outubro, os saldos dos cartões de materiais e uniformes dos alunos matriculados nas escolas da rede pública, mais 1.149 estudantes serão contemplados com a ação.

Os valores disponíveis nos cartões giram em torno de R$ 500 para compra dos uniformes e no outro, R$ 400 para a compra do material escolar. Os responsáveis terão um prazo de 90 dias para utilizarem os saldos, como foi na primeira remessa, em junho.

A distribuição dos cartões aos responsáveis, foi realizada pela secretaria no dia oito de outubro em reuniões nas escolas onde as crianças beneficiadas estão matriculadas.



“ Eles estavam na expectativa pelos cartões há um tempo, pois sabiam da possibilidade de comprarem o material e o uniforme. Agora, chegou o momento deles” – disse Shirley Lopes, auxiliar de direção da Escola Municipal Santos Dumont, uma das escolas com alunos cadastrados.



A expectativa da secretaria é de que mais de R$ 1 milhão sejam injetados, até dezembro, no comércio local que se somará aos R$ 18,5 milhões que movimentaram a economia municipal na primeira remessa, em junho, desde ano.