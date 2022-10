Rampa de acesso a cadeira de rodas do ônibus trava e fica no meio fio. - Divulgação

Publicado 17/10/2022 21:09



Angra dos Reis – Os passageiros do ônibus 220, que faz a linha centro x Japuíba, da Viação Senhor do Bonfim, tiveram a viagem interrompida na altura do aeroporto, na tarde desta segunda-feira,17,. Segundo Neide Fonseca, professora aposentada, a rampa de acesso para cadeira de rodas do veículo, no momento de elevação travou e não subiu, impossibilitando que a porta do ônibus fechasse.

O motorista pediu que todos descessem do coletivo. O ônibus ficou parado aguardando remoção. Os passageiros aguardaram o próximo horário para o embarque.

Segundo a assessoria de imprensa da empresa, não houve queda ou qualquer outro incidente com o passageiro. Ninguém se machucou. Acrescentando que o carro foi retirado de circulação, para manutenção.

A empresa informou ainda que após a manutenção, o veículo voltou a circular. E já está em operação.