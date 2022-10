Angra dos Reis

Saldo da segunda remessa do Cartão Educação já está disponível

São 1.149 alunos da rede municipal matriculados de abril a outubro que foram contemplados com o cartão educação. A expectativa é que no prazo de 90 dias, ou seja até dezembro, sejam injetados no comércio da cidade mais de R$ 1 milhão.

Publicado 17/10/2022 15:48 | Atualizado há 17 horas