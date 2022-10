Congestionamento no início da tarde, 13h. - Divulgação

Congestionamento no início da tarde, 13h.Divulgação

Publicado 18/10/2022 16:37 | Atualizado 18/10/2022 16:52

Angra dos Reis – Desde às 13h desta terça-feira,18, que o trânsito na altura do bairro Camorim, está no sistema Pare e siga. Foram montadas duas barreiras no rodovia, onde equipes da CCR RioSP, estão na pista controlando o fluxo de veículos, que segundo eles por conta das obras no trecho próximo ao mirante.

No acostamento na cabeceira da ponte, do Camorim, máquinas e caminhões da empresa estão parados no acostamento, totalmente sinalizado, localizado a alguns metros de onde continuam sendo executadas obras na rodovia, próximo ao Mirante, atingido pelas fortes chuvas de abril.

O trânsito agora está fluindo um pouco melhor, porque das 13h às 14h30, o trânsito estava totalmente parado, o fluxo de veículos sentido Rio gerou uma gigantesca fila que estava chegando no KM, próximo a Mombaça. Os motoristas tiveram que ter um pouco mais de paciência.

O alerta fica agora no final da tarde, a partir das 17h, retorno pra casa e com uma fina chuva que começou a cair na cidade, não adianta ter pressa. O fluxo de veículos na BR tende aumentar e pra sua segurança, e das equipes que estão trabalhando, respeite a sinalização.