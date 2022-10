Time do Angra se preparando pra jogar em casa no começo da temporada. - Divulgação

Time do Angra se preparando pra jogar em casa no começo da temporada.Divulgação

Publicado 19/10/2022 11:06 | Atualizado 19/10/2022 11:12

Angra dos Reis - O Angra Esporte Clube poderá sacramentar o seu segundo rebaixamento no ano no próximo sábado, 22, no jogo diante do Nova Cidade, às 15h , no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. A partida será válida pela 10ª e penúltima rodada da Taça Maracanã, o Carioca da Série B1, a terceira divisão do futebol carioca. Se o time angrense perder, terá a queda confirmada para a Série B2, a quarta divisão.

A equipe ocupa a última posição, a 12ª, na tabela de classificação, onde tem apenas 4 pontos em 9 jogos, 1 vitória, um empate, 7 derrotas, com apenas 4 gols marcados, 26 sofridos e um saldo negativo de 22 gols, com 14,8% de aproveitamento.

Perdendo para o Nova Cidade, Angra seguirá com os mesmos 4 pontos, e não conseguirá alcançar a pontuação do Serra Macaense e Rio São Paulo, cada um 8 pontos, e são respectivamente os dois últimos times fora do Z3. A equipe angrense se vencesse o último jogo da Taça Maracanã, só chegaria a 7 pontos, e não escaparia do rebaixamento. Campo Grande e Nova Cidade também estão dentro do Z3, ambos com 6 pontos, respectivamente na 10ª e 11ª colocações na tabela.

Lembrando que no final de julho deste ano, o Angra já havia caído da segunda divisão (A2) para a terceira (B1), e pode confirmar no sábado que vem, 22, mais uma queda no campeonato, caindo para a quarta divisão (B2), rebaixado duas vezes na mesma temporada.

Torcida do Tubarão presente no estádio municipal Jair Toscano de Britto. Divulgação

Para os torcedores que acompanham o time angrense, há década, a péssima campanha do tubarão está associada aos problemas financeiros, dentre outros, que o time vem passando, como atraso nos salários e uma série de divergências nos bastidores, além das constantes trocas no comando do time, pelo menos cinco treinadores passaram pelo tubarão. O último na tentativa de impedir o rebaixamento este ano, o que não foi possível. “É uma pena ver o time desse jeito, que lotava o estádio nos finais de semana. Depois de chegar na semifinal engolir dois rebaixamentos. Lamentável” – disse Marcos A. Ferreira,53, um torcedor, que acompanhou o time e vibrava nos jogos do Angra.

Jogos restantes do Angra:

22/out - Sáb - 15h - Nova Cidade x Angra dos Reis - Joaquim A. Flores

26/out - Qua - 15h - Serra Macaense x Angra dos Reis - Antônio F. de Medeiros