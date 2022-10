Publicado 22/10/2022 11:46



Angra dos Reis – O estádio municipal Jair Toscano de Brito foi palco, ontem, dos jogos especiais, promovidos pelas instituições de educação para alunos com deficiências, com apoio da Secretaria municipal de Esportes e Lazer. Dentre as modalidades estavam: salto à distância, corrida, entre outras. O evento teve por objetivo promover a inclusão e tirar os alunos da rotina, mostrando que o esporte favorece qualidade de vida.

Um exemplo de que o esporte faz bem para o corpo, mente e promove a inclusão é a cadeirante Dionize Generoso. “ Eu tenho atividade o ano todo, dança e gosto muito de participar desses eventos. Me faz muito bem”, - disse.

Mais de 100 atletas participaram das diversas modalidades, cumprindo o objetivo de trazer união e inclusão que só o esporte consegue trazer. Na edição deste ano, competições de corridas de 50 e 100 metros, caminhada de 25 metros, salto em distância, arremesso de peso, lançamento de pelota, chute ao gol, zigue zague livre e arremesso à cesta.

Lucilene de Souza, acompanhou sua filha durante as modalidades que ela disputou, Ana Luiza,7 anos, e destacou o seu comprometimento e amor ao esporte.

"O evento é a melhor forma de incluir todos e tirar um pouco da rotina cansativa que envolve médico, terapia e escola. Um ambiente como este é ótimo e faz muito bem para a vida deles" – disse Lucilene de Souza.

"Com este evento, levamos a inclusão social por meio do esporte. O dia de hoje é uma oportunidade de ouvir e conhecer melhor o público alvo desta competição para que o Governo Municipal possa entregar serviços cada vez melhores para a população de Angra" – destacou o Secretário Executivo de Esportes e Lazer, Vítor Simões.

Como incentivo teve premiação com medalhas para os alunos e placas de participação para as instituições.