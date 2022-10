Publicado 20/10/2022 16:32

Angra dos Reis- Os motoristas que forem acessar o bairro da Banqueta devem ficar atentos, o trânsito no local foi alterado, por conta das obras de recuperação da estrada, iniciadas pela prefeitura, nesta semana.

As obras são necessárias para melhorar o acesso, além de ser uma antiga reivindicação dos moradores.

“Nosso bairro cresceu muito, a estrada não comporta mais o trânsito e está em péssimas condições, disse a presidente da associação de moradores, Maria da Conceição, que durante a assinatura da ordem de serviço, final de setembro, afirmou ter feito inúmeras solicitações de melhorias à Secretaria de Obras.

O secretário da pasta, Cristiano Manhães, disse que a obra de recuperação, será dividida em duas fases, nesta primeira que começou nesta semana, a previsão de duração é de 240 dias. As obras serão concentradas entre a ponte sobre o rio Banqueta e a rua Sabiá Laranjeira, totalizando 1,6 Km de extensão e serão realizados alargamento da estrada, construção de calçadas, sinalização com faixas e placas indicativas, drenagem, contenção e pavimentação.

Durante as obras o departamento de Trânsito informou que serão necessárias intervenções no trânsito, como por exemplo, no acesso pela Rio-Santos, há um desvio na altura da rua Sabiá Laranjeiras – trecho onde estão sendo executadas as obras. Na saída o desvio é pela avenida Itaguaí , porque na altura da rua Quero-Quero ou Jardim Botânico, o trânsito está interrompido. Os ônibus permanecem no mesmo percurso, porém no sistema Pare e Siga.

Outra reivindicação da comunidade é a substituição da adutora - que capta água da Banqueta e encaminha para a elevatória da Nova Angra - cerca de 300mm em amianto será trocada por uma de 400mm em defofo.

“A adutora atual tem aproximadamente 50 anos, passa por baixo das casas e está cheia de vazamentos que não conseguimos reparar. A nova tubulação, que é maior, vai proporcionar melhorias no abastecimento de toda a região, além de permitir reparos mais ágeis e eficazes, explicou o presidente do SAAE, Alexandre Giovanetti.

As obras são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h ás 17h.