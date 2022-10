Time de Basquete de Angra venceu o Império e já está na semifinal. - Divulgação

Publicado 23/10/2022 18:41

Angra dos Reis - O time adulto do Angra Basquete Clube venceu o terceiro jogo contra o Império pelas quartas de final do Campeonato Estadual da LSB (Liga Super Basketball) e se classificou para as semifinais. Após empate em 1 a 1 na série de melhor de três partidas, o time angrense derrotou na tarde deste domingo, 23, na Arena Sodiê, em Mesquita, o Império, pelo placar de 81 a 70 ( 1º tempo 23 a 37) e fez 2 a 1 na disputa pela vaga para a próxima fase da competição.

O Angra Basquete perdeu os dois primeiros quartos, 16 a 20 e 7 a 17, mas reagiu nos dois quartos finais e venceu por 27 a 17 e 31 a 16, conquistando a vitória por uma diferença de 11 pontos. O Angra agora vai pegar nas semifinais o Mackenzie, e o primeiro confronto está marcado para o dia 6 de novembro.

O jogador com melhor desempenho na partida diante do Império foi o camisa 15, Matheus Lage. Ele fez 20 pontos na partida, conseguiu 15 rebotes, deu quatro assistências, roubou uma bola, em três tentativas de arremessos da linha de três pontos ele fez duas cestas e ficou em quadra 37min54seg. Alan Vitor fez 16 pontos, conseguiu nove rebotes, deu duas assistências e em quatro arremessos da linha de três pontos converteu duas bolas; David Brito fez 15 pontos, com oito rebotes e deu oito assistências; Carlinhos marcou 11 pontos, conseguiu quatro rebotes e deu duas assistências; Matheus Jordan fez 10 pontos, conquistou quatro rebotes e conseguiu seis roubadas de bola; Rafael Alves fez sete pontos, cinco rebotes e três assistências; Douglas Motta fez dois pontos, conseguiu dois rebotes e deu uma assistência e Igor Talyuli atuou somente 2min 6seg e não pontuou.