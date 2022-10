Revelação do Jiu - Jitsu no campeonato carioca. - Divulgação/evento

Publicado 24/10/2022 18:15 | Atualizado 24/10/2022 18:21

Angra dos Reis - O Instituto Gaditas vê nascer uma nova jovem campeã no jiu-jitsu. A atleta Tainara Reis de Oliveira, de 15 anos, é uma das mais recentes revelações da modalidade no belo trabalho realizado pela entidade esportiva que desenvolve a formação de atletas e de cidadãos. Tainara se destacou neste domingo, 23, no Campeonato Rei do Rio, promovido pela FJJRIO (Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro), e conquistou a medalha de ouro competindo na categoria Leve Faixa Laranja.

O campeonato foi realizado no Parque Olímpico da Vila Militar de Deodoro, no Rio de Janeiro, e o desempenho de Tainara foi motivo de orgulho e alegria para a sua família, para o Instituto Gaditas, comandado pelo mestre Emmanuel Júnior, e para os seus instrutores Gabriel e Rikson, do Pólo Verolme Igreja Reino Church.

Atleta angrense de 13 anos conquista título de ouro no exterior. Divulgação/rede social

No masculino o destaque é do atleta Asaf Alves,13, consagrou-se campeão de jiu – jitsu, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.