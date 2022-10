Motociclista morre depois do acidente na Rio-Santos. - Divulgação/rede social

Motociclista morre depois do acidente na Rio-Santos.Divulgação/rede social

Publicado 24/10/2022 16:22 | Atualizado 24/10/2022 16:27

Angra dos Reis - Um homem de 35 anos morreu, nesta segunda-feira,24, depois de se envolver em uma colisão na rodovia Rio-Santos, no Frade.

Segundo a Policia Rodoviária Federal, O motociclista teria perdido o controle, depois de uma ultrapassagem indevida, no KM 511 da BR, colidindo com um carro. O ocupante do carro teve apenas ferimentos leves. Já o motociclista foi socorrido pelos Bombeiros e levado para hospital de Praia Brava, em estado grave e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.