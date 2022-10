Aliança Frade é campeão. - Divulgação

Aliança Frade é campeão.Divulgação

Publicado 24/10/2022 18:52 | Atualizado 24/10/2022 18:54

Angra dos Reis – O Aliança Frade é o campeão da Copa Angrense de Futebol +35. A disputa foi entre duas equipes do mesmo bairro, do Frade. Na disputa pelo título, o Aliança Frade levou a melhor diante do Estrela do Frade, e venceu a grande final por 2 a 1, com gols de Thiago e Júnior, com Allan fazendo o único gol do time vice-campeão. A decisão aconteceu neste domingo, 23, no campo do Real Esporte Clube, na Japuíba, que recebeu mais uma vez um grande número de torcedores que foi prestigiar uma final de campeonato de veteranos na cidade.

O trio de arbitragem que comandou a decisão teve no apito Márcio Bebê e nas bandeirinhas Ivo Neném e Alanzinho. O Aliança Frade fez uma bela campanha na Copa Angrense de Futebol +35, com sete jogos, cinco vitórias, um empate, uma derrota, marcou 20 gols, sofreu sete e terminou com um saldo de 13 gols.

Além do troféu de campeão, o Aliança Frade ainda teve o artilheiro do campeonato, Eledilson, que marcou nove gols, e ainda foi eleito o craque da competição. E o treinador campeão, Maycon, foi eleito o melhor técnico.

Estrela do Frade vice -campeão Divulgação

A melhor defesa da competição foi a do Estrela de Angra que sofreu cinco gols ao longo do campeonato. A organização da Copa Angrense de Futebol +35 elegeu como melhor árbitro Márcio Bebê. Na disputa do 3º lugar entre Mocidade Ipiranga e Estrela de Angra, o jogo não ocorreu, o Mocidade Ipiranga não compareceu e o Estrela de Angra venceu por WO e foi declarado vencedor, ficando com a 3ª colocação no campeonato.

A competição deu a seguinte premiação em dinheiro aos vencedores: R$ 2 mil (1º lugar), R$ 1 mil (2º lugar), R$ 200,00 (Craque do campeonato), R$ 150,00 (Artilheiro), R$ 150,00 (Goleiro Menos Vazado), R$ 100,00 (Melhor técnico) e R$ 100,00 (Melhor árbitro). A Copa Angrense de Futebol +35 teve a realização de 40 jogos, 151 gols marcados, ficando com uma média de 3,8 gols por partida. Estão de parabéns os organizadores da Copa Angrense de Futebol +35, que teve o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e do Real Esporte Clube.



Confira a campanha do Aliança Frade:



Primeira fase:

4 a 0 no Junto e Misturado

1 a 2 para o Mocidade Ipiranga

6 a 2 no Panela +40

5 a 1 no Nova Itanema

Quartas de final:

2 a 1 no Entre Amigos

Semifinal:

0 a 0 com o Estrela de Angra (5 a 4 nos pênaltis)

Final:

2 a 1 sobre o Estrela do Frade