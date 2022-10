Policiais Civis prendem homem acusado de vários roubos na cidade. - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/10/2022 10:54 | Atualizado 26/10/2022 10:55

Angra dos Reis- Foi preso nessa terça-feira, 25, por policiais da 166ª DP, Willian Júnior Figueiredo da Rocha, na rodovia Rio-Santos, enquanto tentava fugir da polícia. Ele possui oito antecedentes criminais por roubo a mão armada e dois por corrupção ativa. Ele foi encaminhado para delegacia e aguarda transferência para presídios do Estado.

A ação de captura do suspeito, já em fuga, foi coordenada pelo delegado titular, Dr. Vilson de Almeida, depois de receber uma denúncia anônima sobre a possível fuga do procurado. Foi mobilizada uma equipe de policiais em busca da caminhonete, veículo usado no transporte do suspeito. Segundo o delegado, ao identificar o veículo que transportava Willian Júnior Figueiredo da Rocha, vulgo “Marrinha”, o mesmo foi interceptado e o mandado de prisão preventiva por roubo, foi cumprido. De forma segura, ninguém ficou ferido na abordagem e de imediato ele foi preso, sem oferecer qualquer resistência.

"Marrinha" possui oito antecedentes criminais por roubo, além de dois por corrupção ativa, tendo sido recentemente reconhecido por vítimas como autor dos crimes à mão armada. Ele aguarda na 166 DP para transferência em presídios do Estado, onde irá cumprir a pena.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos e pede que denuncie qualquer suspeita, para garantir a segurança de todos. A denúncia pode ser feita pelo WHATSAPP da 166ª DP: 24-99935-1747.

O SIGILO É GARANTIDO.