Apreensão na Sapinhatuba II - Divulgação /Polícia Civil

Publicado 26/10/2022 16:51

Angra dos Reis – De posse de denúncias sobre extorsão do tráfico de drogas às empresas de internet na cidade, policiais civis sob o comando do delegado titular da 166ª DP, dr, Vilson de Almeida, montaram uma operação e invadiram, nesta quarta-feira,26, os morros do centro da cidade, além do Glória I e Sapinhatuba II. Houve confronto no Morro da Caixa Dágua ( centro), Glória I e Sapinhatuba II( BR 101). Os policiais foram recebidos a tiros de fuzil por traficantes e revidaram. Ninguém foi preso e nem ferido. Em todas as localidades os bandidos conseguiram fugir pela mata.

Operação no morro do Santo Antônio Divulgação/ Polícia Civil

A invasão foi registrada pelos moradores com intenso tiroteio, na Sapinhatuba II nos morros do centro; Santo Antônio, Carmo, Peres, Caixa D´Água e Glória I. Na comunidade da Sapinhatuba II, os policiais conseguiram apreender grande quantidade de entorpecentes; 162 pinos cocaína, 192 pedras de crack, 82 tabletes de maconha , 28 frascos de loló, dois lanças perfumes, um rádio transmissor , um carregador, quatro munições intactas de 9 mm e dois carregadores de 9 mm.

Polícia Civil repreende crime de extorsão pelo tráfico de drogas às empresas de internet Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil pede a colaboração de todos os moradores para que Angra seja mais segura. Denuncie pelo WHATSAPP da 166ª DP: 24-99935-1747ou disque denúncia 0300-2531177

O SIGILO É GARANTIDO.