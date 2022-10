Domingo,30, sem cobrança da passagem na cidade das 6h30 até 20h30. - Divulgação/PMAR

Publicado 29/10/2022 11:52

Angra dos Reis - Assim como no 1º turno, a Prefeitura de Angra mantém a determinação que não haverá cobrança de passagens de ônibus no domingo, dia 30 de outubro, quando acontece o 2º turno das Eleições de 2022. No dia 2 de outubro, quando ocorreu o 1º turno, 39.448 pessoas foram beneficiadas. Por conta da medida, no primeiro turno houve um aumento significativo nas seções eleitorais da cidade, inclusive com a presença de eleitores à cima de 80 anos.

A medida vale para a cobrança das tarifas de transporte público coletivo no município nos horários entre 6h30 e 20h30. Neste período, fica suspensa a execução do Programa Passageiro Cidadão, para que seja evitada a duplicidade nos subsídios. O decreto número 12.761 com a medida foi publicado no Boletim Oficial do município no dia 30 de setembro.

De acordo com o decreto, a suspensão abrange apenas o serviço público de transporte de passageiros por ônibus. O serviço irá operar com a frota disponibilizada em dias úteis, para atender o fluxo extra de pessoas em trânsito em direção às zonas eleitorais da cidade.

Após o horário das 20h30 deste domingo, 30, a passagem de ônibus na cidade voltará ao normal, inclusive o programa passageiro cidadão.