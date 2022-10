Plantão 24h para garantir energia nas seções eleitorais - Divulgação/Enel

Publicado 29/10/2022 12:22

Angra dos Reis - A Enel Distribuição Rio elaborou um plano operativo especial para o período do segundo turno das Eleições 2022 voltado a atender os 66 municípios da sua área de concessão. As ações têm o objetivo de garantir o pleno fornecimento de energia durante o dia de votação no próximo domingo (30). Neste dia, não haverá nenhum desligamento programado.

A companhia manterá equipes de plantão em pontos estratégicos, próximos aos locais de votação para monitorar e prestar suporte em eventuais ocorrências. As equipes são capazes de realizar pronto atendimento caso ocorra qualquer anormalidade no sistema em toda a área de concessão. No total, são mais de 900 profissionais, entre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros, trabalhando para garantir o fornecimento de energia e o atendimento à emergências.

“Elaboramos um plano de ação consistente para atuar neste domingo e evitar qualquer transtorno para a população. Sabemos da importância de termos uma rede funcionando e a necessidade de agilidade na resolução de qualquer caso”, afirma Thiago Morais, responsável por Operação e Manutenção da Enel Distribuição Rio.



As ações também envolvem a área de atendimento ao cliente, que funcionará 24 horas, pela Central de Relacionamento 0800 28 00 120. As solicitações dos consumidores da Enel Rio continuarão sendo atendidas normalmente neste período. Os canais digitais da distribuidora também terão funcionamento normal. Os consumidores podem entrar em contato com a companhia pelo aplicativo Enel Rio (disponível para iOs e Android), pelo Whatsapp Elena: (21) 99601-9608, pelo site da companhia (www.eneldistribuicao.com.br); pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbrasil) e Twitter (@enelclientesbr).