Publicado 30/10/2022 17:14 | Atualizado 30/10/2022 17:18

Angra dos Reis - Um incêndio em uma farmácia, localizada na rua José Elias Rabha, ao lado do quartel dos Bombeiros, no bairro Balneário, movimentou equipes de socorro, nesta madrugada,30. As chamas atingiram uma das salas do estabelecimento. Não havia ninguém no local. A causa do incêndio não foi divulgada.

O incêndio foi em uma das salas do estabelecimento e foi contido pela ação rápida das equipes de bombeiros militares, antes mesmo que se espalhasse. No momento não havia ninguém no local. Próximo ao estabelecimento, lado esquerdo do valão está localizado um posto de combustível. As equipes de resgate não souberam informar o que teria provocado o incêndio. O prejuízo também não foi divulgado, pelo dono. O estabelecimento será periciado, para descobrir de onde surgiram as chamas.