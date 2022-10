Publicado 30/10/2022 11:34

Angra dos Reis- Uma tragédia marcou a vida de uma família, nesse sábado, 29, no morro das Velhas na Japuíba. O rabecão do Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Civil para recolher um corpo na localidade. Era de um adolescente de 16 anos. Foi morto, a princípio, depois de ser atingido por fogos de artifícios. A perícia é quem vai confirmar a causa da morte.

Por conta da final da Copa Libertadores, entre Flamengo e Athlético - PR, gol decisivo de Gabigol, 1 a 0 rubro negro, a quantidade de fogos de artifício que cruzavam o céu de Angra era impressionante. Todos os bairros e centro da cidade comemoraram com muito barulho a final. Não foi diferente no morro das Velhas.

O corpo foi levado para o IML no Bracuhy para ser periciado.