Publicado 30/10/2022 14:31 | Atualizado 30/10/2022 14:31

Costa Verde – O clima das eleições do segundo turno, neste domingo,30, na Costa Verde, segue com tranquilidade. Nas ruas os militantes dos candidatos à presidência, fazem a festa com bandeirolas, muita gente na rua, sem nenhuma ocorrência, segundo a Polícia Federal, até o momento.

Nas seções eleitorais, ao contrário do primeiro turno, nem fila tinha. Os eleitores votaram sem nenhum imprevisto. Os mesários, dos maiores colégios eleitorais de Angra, como CEAV (centro) e escola municipal João Pedro de Almeida, ( Camorim) acreditam que o tempo ensolarado adiou a corrida dos eleitores ás urnas, o que deve acontecer, na parte da tarde, quando deve aumentar o movimento nas seções eleitorais.

O clima tranquilo das eleições, segundo a PF, segue também nas cidades de Mangaratiba e Paraty.