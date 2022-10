Publicado 30/10/2022 17:45 | Atualizado 30/10/2022 17:46

Costa Verde – Duas pessoas , sendo uma mulher ,em Angra , e um homem em Paraty, foram detidas pela Polícia Militar, na tarde deste domingo,30, depois de serem acusados pelos mesários de filmar ou fotografar com celular na cabine de votação. Segundo a Lei 4.737/65, artigo 312 do Código Eleitoral é crime com pena de até dois anos de detenção, além de multa podendo chegar até R$ 15 mil.

Em Angra, segundo a PM, o crime foi na escola municipal Cacique Cunhambebe, no bairro do Frade. A mesária da seção 138, ao perceber a ação da eleitora, chamou a polícia. Ela foi detida e o celular apreendido, ainda na seção de votação. Já em Paraty, um homem teria fotografado a urna no momento do voto. O ocorrido foi na seção eleitoral da vila Oratório. Os dois autores foram encaminhados às delegacias das cidades, onde foram registrados os crimes eleitorais.