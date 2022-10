Blindado chegando na BR 101, entrada do acesso ao morro da Lambicada. - Divulgação/rede social

Publicado 31/10/2022 16:19

Angra dos Reis – Clima tenso agora à tarde na comunidade do morro da Lambicada. Policiais fortemente armados chegam em blindado e estacionam na rodovia Rio-Santos de frente ao morro. O comércio fechou e os motoristas que trafegam pela rodovia circulam inseguros.

Segundo informações de moradores, desde a madrugada desta segunda, 31, após as eleições, que o clima ficou tenso. Muitos tiros foram ouvidos no alto do morro, trazendo pânico para as centenas de famílias que residem no local. " Não tinha operação e nem carros da polícia de madrugada, mas o tiro não deixou ninguém dormir" - disse a moradora B.A.G, 36, que preferiu não se identificar.

Diante dessa situação a Policia Militar está na rodovia na altura do acesso ao morro com homens armados e um blindado para apoio na operação de repreensão ao tráfico, que deve ser desencadeada a qualquer momento.

Os motoristas devem ficar atentos ao passarem pela BR 101 na altura do morro da Lambicada. Único acesso, pela rodovia, ao centro da cidade.