Bloqueio total agora à noite na altura do Frade, sistema Siga e Pare com intervalo de 10 em 10 minutos. - Divulgação

Bloqueio total agora à noite na altura do Frade, sistema Siga e Pare com intervalo de 10 em 10 minutos.Divulgação

Publicado 31/10/2022 20:36 | Atualizado 01/11/2022 01:19

Costa Verde – Um caos em vários pontos da rodovia Rio-Santos. Congestionamento, focos de incêndios e a rodovia totalmente bloqueada, em adesão ao movimento nacional dos caminhoneiros, iniciado após os resultados das eleições presidenciais, do segundo turno, nesse domingo, 30.

Em Angra – no km 486, da BR 101, na altura da Ribeira a pista sentido Paraty continua parcialmente bloqueada. A PRF está no local.

Trabalhadores da Brasfells enfrentam manifestantes e na marra liberam a Rio-Santos, por pouco não houve confronto. Divulgação/rede social

Em Paraty, km 530, há interdição total da pista nos dois sentidos ( Rio/ São Paulo), com um bloco de pneus colocados na pista, sem incêndio. A Polícia Rodoviária continua no local. Depois de uma negociação com os manifestantes, o trânsito está sendo liberado de 10 em 10 minutos, no sistema Siga e Pare.

Bloqueio total na altura do Parque Mambucaba, com a população na rua Divulgação/rede social

Em Mangaratiba- Interdição total da Rio – Santos, (Rio/Paraty) no km 415, com pneus também fazendo o bloqueio, sem incêndio. O sistema também é Siga e Pare, no intervalo de 10 em 10 minutos e a PRF está no local.

Bloqueio com pneu incendiado na BR 101em Garatucaia, Mangaratiba. Divulgação/rede social