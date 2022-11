Foragido de São Paulo por tráfico de drogas foi preso por policiais da 166 DP. - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Policiais civis da 166ª DP prenderam, nesta segunda-feira ,31, um homem acusado de tráfico de drogas. Ele estava foragido da Justiça de São Paulo, onde foi condenado pelo mesmo crime. O traficante foi capturado em uma casa na Praia da Biscaia, localizada na estrada da Ponta Leste, no bairro Monsuaba . Não resistiu a prisão e foi conduzido à delegacia. O nome do foragido não foi divulgado pela Polícia.

Segundo a Polícia Civil, as investigações cruzadas pelos serviços de inteligência dos dois estados, traziam uma ficha extensa do crime por tráfico de drogas, praticado por ele e garantiram êxito na operação que culminou com a prisão do foragido.

Ainda segundo os policiais, o criminoso exercia a função de gerente do tráfico de drogas na comunidade de Jardim São Fernando, em Campinas, São Paulo. Contra ele foi cumprido mandado de prisão condenatória, expedido pela 04ª Vara Criminal de Piracicaba.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.