Desconto de 30% e parcelamento de até 21 vezes sem juros, no cartão, para as contas de luz atrasadas.Divulgação/Enel

Publicado 01/11/2022 16:15 | Atualizado 01/11/2022 16:15

Costa Verde- A Enel Rio distribuidora de energia elétrica na costa verde, lançou nesta terça-feira, 1⁰, uma campanha de renegociação dos clientes que estejam com contas pendentes. Além do desconto de até 30%, a empresa também negocia o parcelamento da dívida em até, 21 vezes ,sem juros , no cartão de crédito. A campanha se estende até o dia 30 de novembro.

O objetivo da ação, segundo a Enel, é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia. “ Vamos flexibilizar a negociação dos débitos dos nossos clientes, neste fim de ano” – disse Ana Teresa Raposo – diretora de mercado da empresa.

Na prática o cliente com faturas vencidas há mais de 61 dias ( mais de três meses) – podem parcelar as contas em atraso até 12 vezes ( uma entrada mais 11 parcelas) sem juros, ou até 21 vezes no cartão de crédito , sem acréscimo.

Com faturas vencidas há mais de 180 dias ( seis meses), o parcelamento pode ser de até seis vezes ( uma entrada mais cinco parcelas) sem juros, com desconto de até 30% sobre o débito total ( atualizado do IPCA e juros de Mora).

A Enel informa ainda que os clientes que já possuem um parcelamento, em andamento, não poderão aderir a campanha. Somente para as novas negociações.

Os interessados em negociar suas dívidas com a Enel, podem procurar uma loja física e aderir a campanha pessoalmente ou pela Central de relacionamento ( 0800 28 00 120) ou pelo aplicativo Enel Rio ( https:WWW.eneldistribuicao.com.br/rj/Aplicativo.aspx). Se o cliente optar pelo cartão de crédito, a negociação será feita pelo site da distribuidora ( https://www.enel.com.br/).