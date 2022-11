Material apreendido no morro da Caixa D'Água ( centro) - Divulgação/PM

Material apreendido no morro da Caixa D'Água ( centro)Divulgação/PM

Publicado 02/11/2022 16:48 | Atualizado 02/11/2022 16:49

Angra dos Reis – Homens suspeitos de envolvimento com o tráfico, trocaram tiros com a Polícia Militar, no morro da Caixa D’Água (centro), nesta quarta-feira,2, de novembro dia de Finados. Ninguém ficou ferido e nem preso. A PM apreendeu câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos pelo tráfico para vigiar o acesso à comunidade. Os equipamentos foram levadas para 166 DP.

O confronto aconteceu na rua Salomão Reseck, depois que a Polícia Militar, de posse de uma denúncia, feita através do Disque Denúncia, foi averiguar a informação de que o tráfico teria instalado câmeras para monitorar o acesso dos policiais ao Morro.

Chegando no local, os agentes foram recebidos a tiros. Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Os policiais constataram a denúncia e arrancaram dos postes as câmeras que foram apreendidas, além de dois roteadores, um amplificador de sinal e equipamentos auxiliares no monitoramento. Todo material foi encaminhado para delegacia da cidade, onde passará por perícia técnica.

Câmeras de monitoramento instaladas pelo tráfico são arrancadas pela Polícia. Divulgação/PM