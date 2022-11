Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET/RJ - Divulgação/rede social

Publicado 02/11/2022 12:06

Angra dos Reis – Prosseguem até o dia 15 de novembro as inscrições para o curso técnico em Mecânica, para o processo seletivo do CEFET. As inscrições serão feitas pela internet; cerac.angra@cefet.rj.gov.br. São 40 vagas distribuídas no turno da tarde. Podem se inscrever alunos do ensino médio ou nono ano, com idade inferior a 18 anos, até 27 de fevereiro de 2023.

As vagas serão distribuídas por semestre, 20 para o primeiro semestre e 20 para o segundo do ano que vem. É necessário que estejam estudando durante o período do curso.

O CEFET funciona no Parque Mambucaba, na rua do Areal , 522. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3362-3526 ou 3364- 1758, ou ainda pelo endereço eletrônico, cerac.angra@cefet.rj.gov.br

Angraprev : Inscrições até manhã, dia 3 de novembro.

Os interessados em participar do concurso público do Angraprev, devem ficar atentos ao prazo de inscrição, termina nesta quinta-feira, dia 3. O concurso disponibiliza vagas para nível técnico, com salário de R$ 2.780,84, para nível médio com salário R$ 3.281,92 e nível superior com salário de R$ 3.575,92. Além dos vencimentos o funcionário também receberá cartão alimentação no valor de R$616,00.

As inscrições devem ser feitas pela internet no endereço www.institutoaocp.org.br e só serão confirmadas após o pagamento do boleto. Nível médio o valor da inscrição é R$ 60, nível técnico R$ 75 e superior R$ 90.

As provas serão aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022.