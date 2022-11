Publicado 02/11/2022 11:16 | Atualizado 02/11/2022 11:23

Costa Verde - O fluxo na rodovia Rio-Santos, foi normalizado desde a noite, dessa terça-feira, 1⁰. Os trechos compreendidos entre Mangaratiba e Paraty, com alguns pontos bloqueados por manifestantes com pneus, fogo e barreiras de areia foram desobstruídos segundo a Polícia Rodoviária Federal, que pede atenção aos motoristas, por conta da forte chuva que cai, neste ferido de finados,2, na região, principalmente, em Angra dos Reis.

Desde segunda-feira, motoristas e rodoviários, aderiram ao movimento nacional, pós eleições do segundo turno, no domingo, bloqueando rodovias em protesto ao resultado do pleito. Alguns pontos de Mangaratiba a Paraty, foram bloqueados, provocando grandes congestionamentos. Lembrando que não houve nenhum grave incidente, apenas, um início de conflito, entre manifestantes e trabalhadores do estaleiro Brasfells, no primeiro dia de manifestação, em Angra, que na marra arrancaram barreiras liberando os ônibus fretados pela empresa. As Polícias Rodoviária Federal e Militar, estiveram presentes nos trechos ocupados por manifestantes.

Em Paraty e Mangaratiba, nos bloqueios os manifestantes atearam fogo nos pneus.