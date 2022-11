Colisão na altura do complexo nuclear. - Divulgação/rede social

Publicado 02/11/2022 21:07 | Atualizado 02/11/2022 21:08

Angra dos Reis – Uma colisão envolvendo dois carros de passeio, deixou três pessoas feridas. O acidente foi nesta quarta-feira,2, feriado de Finados, no km 523, da Rio-Santos, na altura do complexo nuclear em Itaorna. Um dos ocupantes de um dos carros envolvidos foi lançado fora do veículo. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital de Praia Brava.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um dos carros teria perdido o controle na curva, derrapou, invadiu a pista contrária, colidindo de frente com o outro carro que trafegava no local. Na hora do acidente chovia muito na cidade.

Dois ocupantes de um veículo, o marido e a esposa, sendo a mulher lançada fora do carro na hora da batida e do outro carro, a filha do condutor, foram socorridos pela equipe de resgate e levados para o hospital de Praia Brava, onde ainda continuam internados em observação. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.