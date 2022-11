"Cozinha Show" em Angra no circuito gastronômico do mar. - Divulgação Senac

Publicado 03/11/2022 17:13

Angra dos Reis - Uma super “Cozinha Show” à beira-mar, com chefs, receitas especiais e degustação, tudo isso estará no Circuito Gastronomia do Mar, no Cais de Santa Luzia, do dia 4 ao dia 6 de novembro. Além disso, o melhor da culinária local será oferecida pelos restaurantes que estarão expondo seus pratos com cardápio e novidade criados especialmente para o evento.

Sete restaurantes participarão e vão presentear o público com degustação dos seus sabores: Empório Único, Lendas do Sabor, Oba Petiscaria ,D’ boa, Samburá, Tudo de bom e Delícias da Gleice; na bebida, nosso Chopp e Estação, além do artesanato e shows musicais.

A estrutura já foi montada, a entrada é franca e será disponível ao público venda e degustação de pratos, feitos por chefs renomados utilizando o pescado como produto principal no evento.

Oficinas e palestras serão apresentadas por profissionais do SENAC, com temas variados, valorizando o setor pesqueiro, entre os temas estão: Peixes Curados, Pão de Camarão na Moranga, Sanduíches do Mar, Conservas Marinas, Peixes e Molhos, além das Coquetelarias.

Na parte cultural a programação contará com artesanato e shows musicais. Se apresentarão no palco, Hygor, Zampaglione e Banda Sereno.

Segundo Essiomar Gomes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista Regional, que abrange Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty - Sicomércio, o Gastronomia do Mar engrandece e coloca em lugar de destaque a vocação natural das cidades da Costa Verde, a pesca e os frutos do mar, além de movimentar o turismo. “Também traz a qualificação do profissional pelo SENAC, que tem chefs de excelência para as oficinas e palestras”.

O evento é promovido pelo SENAC RJ, com o apoio do Sicomércio de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, além da Prefeitura de Angra dos Reis, da Secretaria Municipal de Eventos e com apoio institucional da Fecomércio RJ.



PROGRAMAÇÃO:

Dia 04 de novembro:

18h30 às 19h30: Peixes Curados

20h30 às 21h30: Coquetelaria com Cerveja

22h – show musical com Hygor



Dia 05 de novembro:

15h00 às 16h00: Pão de camarão na Moranga

17h00 às 18h00: Conservas Marinhas

19h00 às 20h00: Sanduíches do Mar

22h – Zampaglione



06 de novembro:

15h00 às 16h00: Peixes e Molhos

17h00 as 18h00: Coquetelaria com Cachaça

20h – Banda Sereno.