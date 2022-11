Rodovia Rio-Santos, na altura do mirante, no Camorim. - Divulgação/rede social

Publicado 03/11/2022 14:49

Angra dos Reis- A Defesa Civil, já iniciou o trabalho de vistorias em áreas consideradas de risco, desde o início da chuva nessa terça-feira, 1. O acúmulo de água é de 77mm de chuva, nas últimas 24h, registrado em Mambucaba. Duas localidades foram atingidas com deslizamentos de encostas, na Gamboa do Belém e na Morada do Areal, nenhuma casa foi atingida, não houve registro de vítimas e nem danos materiais.

A Defesa Civil esteve hoje, novamente no Areal dando continuidade as vistorias, uma vez que o solo já está encharcado devido as chuvas que continuam caindo na cidade e pede a população que fique atenta aos alertas de SMS enviados e faz um apelo aos moradores, que ainda não se cadastraram no serviço de mensagens por SMS, que façam através do número 40199, com o CEP da sua residência informado no campo de texto. Lembrando que os telefones de emergência ou pra qualquer esclarecimento, são: 199 ou 3365-4588.

Rio-Santos

A CCR, que administra a rodovia pede aos motoristas que respeitem a sinalização, pois continuam as obras de recuperação da rodovia em alguns trechos da BR. E com as chuvas a visibilidade, principalmente, a noite, fica reduzida, respeitem o limite de velocidade e redobrem a atenção, pois entre Mangaratiba e Paraty, há muita água na pista, tornando-a escorregadia.

Nesta madrugada, quinta-feira,3, na altura do mirante, no Camorim - cujo trecho continua em obra, o barro desceu pela pista, e segundo motoristas um galho de árvore, em cima da ponte teria caído, no momento em que passava um veículo, o carro foi atingido, por sorte não houve dano e ninguém ficou ferido.

A previsão do serviço de meteorologia é que essa chuva se estenda por toda a semana, em volume menor, entre 15 e 20mm.