Angra dos Reis

Chuva não pára em Angra e Defesa Civil já registra deslizamentos de encostas

Com índice de 77mm de chuva, registrado no município, no Parque Mambucaba, a Defesa Civil já iniciou vistorias em áreas com deslizamentos de encostas, na Gamboa do Belém e na morada do Areal, nenhuma casa foi atingida.

Publicado há 2 dias