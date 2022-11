Angra Máster+40 - Divulgação/Basquete

Angra Máster+40Divulgação/Basquete

Publicado 05/11/2022 00:10

Angra dos Reis – Neste sábado, 5, tem rodada decisiva na Copa Angra Odontorise de Basquete dois jogos vão definir os três últimos times a se classificarem para as semifinais da competição. A equipe do CEIM folga na rodada e já está garantida na semifinal.

Confira os jogos:

5ª rodada e última rodada - dia 05/11 - sábado

14h30 - Gil Divers Paraty x Amigos do Getúlio

16h30 - Babyssaurus Paraty x Angra Heatwaves

Folga: CEIM

Classificação:

1º) CEIM - 6PG/4J/2V/2D/273CF/246CC/27SC

2º) Gil Divers Paraty - 5PG/3J/2V/1D/264CF/182CC/82SC

3º) Angra Heatwaves - 5PG/3J/2V/1D/191CF/167CC/24SC

4º) Amigos do Getúlio - 4PG/3J/1V/2D/143CF/192CC/-49SC

5º) Babyssaurus Paraty - 4PG/3J/1V/2D/126CF/210CC/-84SC



Dose dupla do Angra Basquete neste domingo pelas semifinais do Estadual da LSB no Méier

O times adulto e máster+40 do Angra Basquete Clube vão estar em quadra neste domingo, 6, na disputa dos jogos das semifinais do Campeonato Estadual da LSB (Liga Super Basketball). As equipes vão jogar na quadra Sport Club Mackenzie, no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, com o máster +40 enfrentando o Botafogo, às 13h30, e logo depois, às 15h30, o time adulto do Angra Basquete vai enfrentar o time da casa, o Mackenzie. Domingo é o começo dos confrontos em melhor de três jogos das semifinais.

Time adulto do Angra Basquete Divulgação/Basquete

O time adulto se classificou para as semifinais do Estadual Amador da LSB após vencer a série dos duelos contra o Império nas quartas de final por 2 a 1 (73 a 61, 90 a 93 e 81 a 70). E o máster+40 garantiu sua vaga para as semifinais após vitória de 2 a 0 na série de 3 partidas diante do MS Team (66 a 50 e 63 a 57).