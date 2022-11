Angra e Mackenzie, jogo adulto semifinal. - Divulgação/evento

Angra e Mackenzie, jogo adulto semifinal.Divulgação/evento

Publicado 06/11/2022 20:54 | Atualizado 06/11/2022 20:59

Angra dos Reis - O time adulto do Angra Basquete Clube venceu o Mackenzie na tarde deste domingo, 6, o primeiro confronto da série de três partidas das semifinais do Campeonato Estadual da LSB (Liga Super Basketball). Vitória do Angra pelo placar de 66 a 64 (diferença de dois pontos), em um jogo muito difícil e apertado no placar, em partida disputada na quadra do adversário, no ginásio do Sport Club Mackenzie, no bairro do Méier, no Rio de Janeiro.

O primeiro tempo terminou com o Mackenzie na frente, placar de 31 a 29 (dois pontos de diferença), com os dois primeiros quartos tendo as seguintes parciais, com cada equipe ganhando: 10 a 21 e 21 a 8. O segundo tempo também fez jus ao jogo duríssimo entre Angra e Mackenzie. Mais uma vez cada time venceu um dos dois quartos finais: 22 a 17 e 11 a 20. O segundo confronto da série de melhor de três partidas está marcado para o dia 20 de novembro, às 11h, na Arena Sodiê, em Mesquita.

Confira o desempenho dos jogadores do Angra:

Matheus Jordan - fez 18 pontos, conseguiu cinco rebotes, deu duas assistências, teve duas roubadas de bola no jogo e atuou os 40 minutos da partida;

Matheus Lage - fez 17 pontos, conseguiu 14 rebotes, deu três assistências, teve quatro roubadas de bola e atuou os 40 minutos no jogo;

Rafael Alves - fez 14 pontos, conseguiu um rebote, deu uma assistência e atuou 34min36seg;

Carlinhos - fez 11 pontos, conseguiu cinco rebotes, deu quatro assistências, teve uma roubada de bola na partida e atuou 33min01seg.

Douglas Motta - fez 6 pontos, conseguiu 14 rebotes, deu cinco assistências e atuou os 40 minutos da partida;

Igor Talyuli - não pontuou, conseguiu cinco rebotes e atuou 22min23seg na partida.