Gamboa do Bracuhy é campeão do Torneio feminino de futebol Divulgação/evento

Publicado 08/11/2022 11:12

Angra dos Reis – O Real Gamboa do Bracuhy é campeão do Torneio de Futebol Society Feminino realizado nesse domingo, 6.O time da casa, se destacou entre os seis times que entraram em campo, na disputa do campeonato. A jogadora Flávia foi uma das artilheiras que consagrou o time.

Na final o Real Gamboa venceu o Porteira FC pelo placar de 3 a 1 e levantou a taça. Os gols foram marcados por Flávia (2) e Alessandra, para o Real Gamboa, e Rosi marcou o gol do Porteira FC. Participaram do torneio seis equipes: Real Gamboa, Porteira, GDG, Estrela Branca A, Estrela Branca B e Riviera.

A jogadora Flávia, do Real Gamboa, foi eleita a melhor do torneio e ainda foi uma das artilheiras, ao lado de Mara, também do Real Gamboa. e Fabrícia, do Porteira FC, cada uma com quatro gols. Micaely, do Real Gamboa, foi a goleira menos vazada, levando apenas um gol em três partidas.

A organização do torneio feminino foi da Associação de Moradores da Gamboa, através do seu presidente Carlos Silva, do vice, Leandro Oliveira e do diretor de esportes, Ismael Souza, com apoio de outras autoridades.