Rubinho Metalúrgico eleito novo presidente da CâmaraDivulgação

Publicado 10/11/2022 09:06

Angra dos Reis- A Câmara municipal elegeu novo presidente, o vereador Rubinho metalúrgico (CID) venceu as eleições, acirrada, durante sessão ordinária, nessa terça-feira,8, depois de dois empates de 7 a 7, com a candidata Luciana Valverde,(MDB) ficou decidido que levaria quem obteve maior votação nas eleições municipais em 2020. A chapa encabeçada pelo novo presidente, é composta ainda dos vereadores Gabriela Carneiro , PP, (vice presidente) e Edinho, (PMB), além de outros quatro parlamentares Charles Neves (Patriota), Obina(PSC), Jorginho Brum (CID) e Marquinhos Coelho,(PSC)- Eles ficarão à frente do poder Legislativo pelo próximo biênio 2023/2024.

Segundo o presidente eleito, o maior desafio será aproximação e participação do povo na casa legislativa será o dever de casa dessa nova mesa diretora. Por apoiar o governo municipal no último pleito, Rubinho afirma que a relação com o prefeito será de cordialidade, visando o bem estar da população angrense, esse mesmo espírito ele pretende manter com seus pares na Casa Legislativa . Segundo ele seu maior desafio será realizar um trabalho de excelência, deixando um legado, já que almeja em 2024 a sua reeleição, nas eleições municipais.

Primeira vice-presidente Gabriela Carneiro(E), primeiro secretário Obina(centro) e o novo presidente Rubinho Metalúrgico (D). Divulgação/ CMAR

Primeiro mandato a vereadora Gabriela Carneiro, PP, eleita vice presidente da Câmara e oposição ao governo municipal, no último pleito, garante que a casa legislativa não será um mero” puxadinho” do atual governo. Ela defende a harmonia entre os poderes, porém com a restauração da independência entre eles. Quanto a relação entre os pares, ela garantiu tratamento igual a todos. “Não haverá perseguição. É olhar pra frente, ouvir a todos e garantir que os debates ocorram da melhor forma possível” – disse.

A vice-presidente garante que o principal papel da casa legislativa é colaborar seja fiscalizando, seja legislando, para o bem do município. “ Quanto ao governo a relação será de independência”- reafirmou.

Única mulher eleita na chapa, a vereadora acredita ser um grande desafio melhorar a comunicação da Casa Legislativa. “ A casa não pode ficar tão longe da população como está. Precisamos trazer o povo para participar dos debates e garantir que toda comunicação chegue até eles de forma eficiente e com qualidade” – disse . Sendo perguntada sobre um futuro de reeleição ela respondeu “não estou preocupada com as próximas eleições agora, minha maior preocupação é continuar representando a população angrense. A reeleição será a consequência de um bom trabalho” –concluiu.

A posse da mesa diretora eleita será em janeiro do ano que vem.