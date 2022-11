Carro roubado em Campo Grande e recuperado pela PRF na rodovia na altura do Pontal. - Divulgação/rede social

Publicado 10/11/2022 08:44 | Atualizado 10/11/2022 11:01

Angra dos Reis - Dois homens, de 25 e 21 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal em um carro roubado, na tarde dessa quarta-feira, 9,na rodovia Rio-Santos, na altura do Pontal.

Segundo a PRF, os agentes estavam fazendo uma fiscalização de rotina quando o motorista tentou fugir da abordagem. Houve perseguição e o carro foi alcançado pelos policiais em uma via de acesso ao bairro.

Ao ser questionado o porque da fuga, o condutor do veículo disse que estava sem carteira de habilitação e por isso fugiu. Os agentes não acreditaram na versão e foram consultar no sistema. Eles verificaram que o carro havia sido roubado em outubro deste ano, em Campo Grande município do Rio. Ainda durante a revista, policiais informaram que no bolso do motorista havia grande quantia em dinheiro. O valor não foi informado.

Os homens foram detidos por receptação, o carro e o dinheiro apreendidos e encaminhados a 166 DP.

PRF registra acidente na BR 101. Carro na contramão da rodovia bate em outro veículo. Seis pessoas feridas.

Uma colisão entre dois veículos na altura do Km 510, no bairro do Frade, deixou seis pessoas feridas entre as vítimas uma criança de dois anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida se deu na lateral do veículo depois de um dos carros envolvidos invadir a pista na contramão. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e CCR RioSP, que administra a rodovia e levadas para o hospital de Praia Brava, com ferimentos leves.

colisão no Frade Divulgação/rede social

Em um dos carros estavam além da criança, uma jovem de 23 anos, dois homens, um de 24 e 33 anos. O trânsito foi interrompido sentido Rio por uma hora, segundo a CCR, para que o trabalho de remoção das vítimas fosse efetuado.