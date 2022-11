Material apreendido na Lambicada - Divulgação/PM

Publicado 09/11/2022 17:06

Angra dos Reis – Uma troca de tiros, entre facções criminosas na disputa pelo tráfico de drogas na comunidade da Lambicada e policiais militares, nessa terça-feira, 8, terminou com um suspeito morto, outro homem de 25 anos baleado e apreensões de armas, granadas e munições. Todo material apreendido foi levado para 166 DP. O suspeito ferido na operação está internado em um hospital da cidade sob custódia da Polícia.

Segundo a polícia militar, tudo começou quando os agentes estavam fazendo um patrulhamento no local, depois de denúncias da população de tiros entre traficantes na comunidade, que fica à margem da rodovia Rio-Santos e foram recebidos a balas e revidaram. No final do confronto, os policiais encontraram um homem morto no chão e outro baleado, que foi socorrido e levado para o hospital. Por segurança o local não foi divulgado pela PM. O homem está internado sob custódia e quando for liberado será levado para delegacia da cidade.

A comunidade que fica à margem da rodovia Rio-Santos, recentemente, foi alvo de um confronto entre facções rivais que deixou um saldo de oito mortos e um homem preso no Rio, acusado de fazer parte de uma quadrilha de roubo e explosão as agências bancárias, no estado. Segundo a Polícia o bando que veio do Rio e se abrigou na Lambicada, ia atacar agencias bancárias da cidade, mas foi surpreendido com uma invasão, que terminou no confronto. Quando a PM chegou ao local, os bandidos já tinham fugido pela mata deixando pelo caminho o rastro de sangue pela disputa de ocupação de área.