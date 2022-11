Diogo Nogueira atração hoje .nos 191 anos de Mangaratiba - Divulgação/Evento

Diogo Nogueira atração hoje .nos 191 anos de MangaratibaDivulgação/Evento

Publicado 12/11/2022 09:37 | Atualizado 12/11/2022 09:44

Costa verde – Em Angra dos Reis, a TurisAngra está preparando uma série de ações para o feriado prolongado da Proclamação da República, que já tem movimentado o comércio da cidade desde sexta-feira,11. A taxa de ocupação nos meios de hospedagem deve chegar a 85%. A maioria dos turistas vem da capital, além de São Paulo e Minas Gerais. Para que os visitantes possam usufruir das belezas naturais que o município oferece, a cidade vai aumentar a fiscalização com uma série de medidas.

Dentre as ações estão: blitz nas estradas para a fiscalização de ônibus irregulares, ronda pelas ilhas e praias para coibir o uso de churrasqueiras, por exemplo, e uma equipe multidisciplinar para atuar na Estação Santa Luzia, que espera grande fluxo de turistas embarcando para as ilhas, além dos passageiros do navio transatlântico que chegará na cidade no domingo, dia 13.

O MSC Fantasia ficará fundeado próximo ao centro, das 9h às 19h, trazendo mais de três mil turistas para a cidade. Este será o segundo navio da temporada 2022/2023, que baterá recorde, com 70 navios parando no continente e na Ilha Grande até abril do ano que vem.

“ A expectativa é muito boa para o trade. Estamos trabalhando para que nosso turismo seja legal, com ordenamento, sendo bom para o visitante e para o empresário. Solicitamos aos turistas que comprem passeios e serviços apenas com empresas legalizadas, assim como a utilização das embarcações, que devem possuir o selo de identificação da TurisAngra” – destacou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.

Em Paraty, nessa sexta-feira, 11, a taxa de hospedagem nos hotéis já era de 75%, a expectativa gira em torno de 95%, mas como todo brasileiro, deixa tudo pra cima da hora, a ocupação pode superar as expectativas e fechar na casa dos 100%, como tem acontecido nos últimos feriados prolongados.

A cidade histórica também está com programação para o final de semana e o que não falta é música ao vivo para receber os turistas.

Já em Mangaratiba, que completa neste final de semana 191 anos de emancipação, os visitantes terão uma agenda de shows ao vivo, entre as atrações Diogo Nogueira, João Lucas e Marcelo.

A programação começou nessa sexta-feira, 11, com os turistas sendo recepcionados pela dupla sertaneja João Lucas e Marcelo. Neste sábado, 12, quem sobe ao palco e comanda o show de aniversário da cidade é o sambista Diogo Nogueira e o mangaratibense, Daniel Soares.

Amanhã, domingo 13, o pagode de Sandro Martins encerra a celebração com o convidado especial Robinho. Parabéns Mangaratiba!!!!!!