Quilombolas e Governo discutem turismo de base no Bracuhy.Divulgação/Evento

Publicado 12/11/2022 10:11 | Atualizado 12/11/2022 10:20

Angra dos Reis - Neste sábado,12, diversas autoridades estarão com a Defensoria Pública da União (DPU), no Quilombo de Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis. O encontro tem por objetivo, debater as necessidades da Comunidade quilombola e apresentar o Turismo de Base Comunitária (TBC) desenvolvido no local. Na ocasião haverá homenagens aos ancestrais mais velhos.

Segundo os organizadores está é uma oportunidade de debater os conflitos, necessidades e juntos buscarem ações, que venham garantir a sustentabilidade e preservação das poucas comunidades quilombolas ainda existentes na região.

O turismo de base comunitária é organizado por essas comunidades, como a do Bracuhy, que recebem universidades e turistas, interessados em aprender de perto dessa rica cultura.