Acidente de moto na Rua Prefeito João Gregório Galindo. - Divulgação/rede social

Acidente de moto na Rua Prefeito João Gregório Galindo.Divulgação/rede social

Publicado 14/11/2022 12:11 | Atualizado 14/11/2022 12:12

Costa Verde – Acidentes marcaram o final de semana em Angra. Na rua Prefeito João Gregório Galindo, no centro, duas pessoas ficaram feridas, depois de uma queda de moto. Um engavetamento na Rio-Santos , na altura de Jacuecanga, foi registrado e uma capotagem de veículo na altura o Frade. Nenhuma vítima fatal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas do acidente com moto, no sábado,12, dois homens, de 40 e 27 anos ficaram feridos e foram socorridos e levados para o hospital municipal da Japuíba. O acesso foi interrompido, por cerca de uma hora, durante o atendimento aos acidentados.

Engavetamento BR 101 – No sábado 12, a tarde, na BR 101, altura de Jacuecanga, sentido Rio, três veículos se envolveram em um engavetamento. A PRF esteve no local, segundo informações não houve feridos.

engavetamento BR 101 Divulgação/rede social

Outro acidente registrado na BR 101, foi na altura do Frade. Um veículo perdeu o controle e capotou. Duas pessoas ficaram feridas foram socorridas e levadas para o hospital de Praia Brava. Segundo informações da CCR RioSP,, o veículo trafegava sentido São Paulo quando capotou.

Capotagem na altura do Frade Divulgação/rede social

De acordo com informações do hospital, as vítimas tiveram ferimentos leves.