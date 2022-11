Autoridades da DPU e quilombolas do sul fluminense se reúnem em Angra - Divulgação/quilombo Bracuhy

Angra dos Reis - O Quilombo de Santa Rita do Bracuhy foi palco de um grande encontro de comunidades Quilombolas do Sul Fluminense e Costa Verde nesse sábado, 12, promovido pela Defensoria Pública da União (DPU), dentro do projeto "A DPU vai onde o povo pobre está".

Os Quilombolas do Alto da Serra, Santa Justina Santa Izabel, São José da Serra, Marambaia, Campinho da Independência e Santana participaram do evento, que teve por objetivo debater as demandas das comunidades com as autoridades presentes.

Dentre os temas abordados estavam: a titularidade do território, educação, saúde, plano diretor, condicionantes, cadastro ambiental rural, energia elétrica e internet, entre outros.

Congresso Sul fluminense Divulgação/Quilombo Bracuhy

O objetivo dos quilombolas, nesse evento, foi de unir forças para solução dos problemas enfrentados nessas comunidades, com o apoio da DPU. Os representantes Drs. Tambasco, Cristiano e Marina, se colocaram à disposição do que for necessário para atender a comunidade quilombola. Além dos debates os presentes participaram de um tour pelo Bracuhy e foram ver de perto o trabalho desenvolvido pelo quilombo.

A griô Marilda, líder do Quilombo de Santa Rita do Bracuhy, durante o percurso explicou como são desenvolvidos os projetos na localidade, como o Turismo de Base – que serve de informações para as universidades e turistas, interessados em aprender sobre a cultura quilombola e o Reforço Escolar que serve como uma luz na educação das crianças. E fechando com chave de ouro, as crianças assistidas no projeto fizeram uma apresentação prestando homenagem aos seus ancestrais – quilombolas já falecidos e os mais antigos da comunidade.

Lideranças buscam soluções de conflitos em áreas quilombolas Divulgação/Quilombo Bracuhy

O encerramento se deu com uma grande Roda de Jongo e um delicioso lanche com quitutes da culinária quilombola.

Participaram ainda: Eletronuclear, Furnas Centrais Elétricas, IEAR-UFF, UNIFOA, CONAQ (Conselho Nacional de Quilombos), ACQUILERJ (Associação dos Quilombos do Estado do Rio de Janeiro) e Secretaria Municipal de Educação e lideranças comunitárias.