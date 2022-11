Angra dos Reis

Novo aplicativo pode trazer mais segurança aos motoristas na BR 101 neste feriado da Proclamação da República

O novo app da CCR RioSP já está disponível para quem estiver em viagem pelas rodovias administradas pela empresa. Quem acessar pode saber em tempo real as condições de tráfego na BR 101. Além de acesso direto as equipes de emergência. Ontem, a CCR registrou um acidente no km 478, no Camorim Pequeno. Uma colisão seguida de capotagem de um dos veículos. A condutora uma idosa de 70 anos.

Publicado há 3 dias