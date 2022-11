Apreensão no Morro da Caixa D'Água - Divulgação/PM

Angra dos Reis – Mais um tiroteio entre facções criminosas por domínio de ponto de drogas, nos morros da cidade e a Policia Militar, terminou com dois mortos e apreensões de materiais do tráfico. A comunidade dessa segunda-feira, 14, foi a do morro da Caixa D’Água, no centro.

“ Gente não dá pra morar mais nos morros do centro da cidade, é impossível. Esse tráfico não para. Os morros estão dominados” – desabafou uma moradora K.R,53, que morou 20 anos no morro da Caixa D’Água, há seis anos foi obrigada a mudar de residência, por conta do domínio do tráfico na cidade e há três anos reside em uma rua do centro, mas continua apreensiva e com medo. Essa é a realidade da população de Angra dos Reis, que nos últimos dois anos tem percebido que a atuação criminosa nos bairros está voltando e tomando força nas comunidades.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento pelo local, que já havia denúncia de tiroteio entre facções, quando foram recebidos a tiros e revidaram. Após o tiroteio, os policiais fizeram buscas com intuito de prender os suspeitos e encontraram dois homens baleados. Eles foram socorridos e levados para o hospital municipal da Japuíba, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Na ação os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola, 142 cápsulas de cocaína e 160 trouxinhas de maconha. Todo material foi encaminhado para 166 DP, onde o caso foi registrado.

A polícia continua solicitando à população que denuncie qualquer movimento ou pessoas estranhas no bairro, pelo número do disque denúncia 0300 253 1177. O anonimato é garantido.